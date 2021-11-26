От гололедных и холодовых травм в Витебской области уже пострадали 29 человек

С 17 по 25 ноября в Витебской области зарегистрировано 29 пострадавших от гололедных и холодовых травм. Всего за минувшую неделю в Беларуси пострадали 293 человека, сообщает Минздрав.

Больше всего пострадавших от гололедных и холодовых травм в слолице. Здесь зарегистрирован 121 случай, 8 человек пришлось госпитализировать с гололедными травмами.

В Брестской области зарегистрированы 4 случая, в Гомельской — 4, в Гродненской — 75, в Минской — 57, а в Могилевской области — трое пострадавших.