В Полоцке автомобиль врезался в фонарный столб: водитель госпитализирован — видео

ДТП
Опубликовано

20 ноября в Полоцке улице Гагарина произошло серьезное ДТП: автомобиль «Peugeot 406» врезался в фонарный столб, в результате аварии пострадал 37-летний водитель.

Самого водителя автомобиля зажало в салоне. О происшествии в 12:36 в службу спасения сообщили очевидцы, которые попытались освободить мужчину из железной ловушки, но усилия оказались напрасными. Понадобилась помощь спасателей со спецтехникой, сообщает пресс-служба МЧС.

Прибывшие на место аварии спасатели при помощи гидравлического оборудования отжали детали кузова легковушки и добрались до пострадавшего. Мужчина после осмотра медиками был госпитализирован в больницу.

Страшное ДТП под Витебском: легковая машина врезалась в микроавтобус

ДТП в Полоцке столб столкновение
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by