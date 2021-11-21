В Полоцке автомобиль врезался в фонарный столб: водитель госпитализирован — видео

20 ноября в Полоцке улице Гагарина произошло серьезное ДТП: автомобиль «Peugeot 406» врезался в фонарный столб, в результате аварии пострадал 37-летний водитель.

Самого водителя автомобиля зажало в салоне. О происшествии в 12:36 в службу спасения сообщили очевидцы, которые попытались освободить мужчину из железной ловушки, но усилия оказались напрасными. Понадобилась помощь спасателей со спецтехникой, сообщает пресс-служба МЧС.

Прибывшие на место аварии спасатели при помощи гидравлического оборудования отжали детали кузова легковушки и добрались до пострадавшего. Мужчина после осмотра медиками был госпитализирован в больницу.