В Минске задержали водителя из Витебска с поддельными правами. Что ему грозит?

Ночью 17 ноября на Минской кольцевой автодороге инспекторы остановили автомобиль «Ивеко» за рулем которого находился 40-летний житель Витебска. Подлинность водительского удостоверения вызвала подозрение сотрудников ГАИ. Позже водитель вынужден был признаться, что «купил» права в России. О произошедшем сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушитель признался, что еще в 2017 году «приобрел» права в России за 80 тысяч российских рублей.

Мужчина был задержан для дальнейших разбирательств. Проводится проверка.

Отметим, что за сам факт приобретения поддельного водительского удостоверения никакой ответственности не последует. Нарушение закона наступает в момент, когда водитель предоставляет фальшивый документ должностному лицу, а значит, пытается обмануть. В качестве наказания могут быть общественные работы, штраф, исправительные работы на срок до двух лет, арест, ограничение свободы на срок до двух лет. Такие же меры ответственности понесёт продавец при подтверждении его незаконной деятельности. А вот в случае доказанности факта взлома базы данных приговор окажется куда суровее — до десяти лет лишения свободы. Стоит также учитывать, что, если поддельные права в Беларуси сработали при одной проверке, а потом и при другой, наказание будет только расти. И при раскрытии преступления придётся ответить за каждый обман, пишет av.by.