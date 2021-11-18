База отдыха и пионерлагерь ушли с молотка на торгах в Витебской области

База отдыха в Глубокском районе и пионерский лагерь в Витебском районе проданы на аукционах, сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

На базу отдыха «Подсвилье» на озере Плиса в Глубокском районе претендовало 8 покупателей. Двухэтажное здание 1986 года постройки стояло на балансе «Витебскэнерго», использовалось до конца 2020 года.

База была выставлена на аукцион с понижением оценочной стоимости на 50% и на 12-м шаге продана за Br181829 жительнице Минска. В будущем объект будет использоваться под жилье.

В Витебском районе продан бывший оздоровительный лагерь «Берёзка». Он функционировал с 1966 по 2014 год. Объект 6 раз выставлялся на аукцион. В итоге лагерь был продан за базовую величину единственному покупателю — частной организации из Витебска. Новый собственник планирует разместить здесь базу отдыха.