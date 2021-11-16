Как выбрать компанию по доставке автомобиля из Америки

В последние годы на просторах СНГ стали появляться компании, которые занимаются доставкой и подбором машин с американских аукционов. Среди них есть как добросовестные ребята, так и не очень. По каким признакам можно определить надежность компании? Читайте об этом в статье ниже!

Предварительный просчет стоимости — это обязательно

Причем у адекватного посредника первоначальный просчет всегда совпадает с конечным. Да, форс-мажор случается и от него никто не застрахован — все-таки это покупка машины, которая находится на другом конце света. Но вы не можете и не должны платить за такой “форс-мажор” тысячи долларов.

Предварительные просчеты включают в себя стоимость за:

Ремонт;

Доставку;

Растаможку;

Сертификацию.

Сюда входят и более мелкие платежи — например, как аукционный сбор. Более подробную информацию о том, какие платежи входят в покупку авто из Америки, вы можете узнать у экспертов AMERICA MOTORS: в этой компании знают все о вторичном рынке автомобилей из США.

Наличие автосалона будет большим плюсом

Всегда приятно, когда есть выбор. А в случае с покупкой транспорта это приятно вдвойне. У компаний с собственным шоурумом можно пройти тест-драйв, оценить общее состояние транспортных средств, которые они привозят в Беларусь. Чем больше машин в салоне, тем больше доверия к компании.

Какой должна быть ценовая политика на б/у авто

Тут может быть два “тревожных звоночка”:

Посредник утверждает, что его автомобили стоят 2000-3000$. Это уловка: такая стоимость — это только аукционная стоимость ТС. Страховые компании действительно отдают машины с повреждениями по низкой цене, им нужно вернуть в оборот хотя бы часть денежных средств. На самом деле стоимость автомобиля “под ключ” будет такой же, как в Беларуси, или до 20-25% ниже. Но никак не 2-3 тысячи долларов; Посредник продаёт авто по слишком низкой цене — вдвое дешевле, чем на отечественном рынке, а то и больше. Скорее всего, такая машина — никому не нужный хлам, который годится разве что под разбор.

Как выбрать надежную компанию

Покупка заокеанского автомобиля — дело не только хлопотное, но и нервное: свою “ласточку” вы сможете увидеть и потрогать уже по факту прибытия в Беларусь. Хочется быть уверенным, что перед покупкой проверено буквально всё: и техническое состояние, и документация, и страховку желательно оформить до отправки машины морем. Одной из самых надежных компаний Беларуси в этом сегменте является AMERICA MOTORS. Её эксперты сопроводят вашу покупку на всех этапах. Вы сможете получить отчёт о перемещениях автомобиля и его текущем техническом состоянии на протяжении всего действия договора. А благодаря компетентности менеджеров вы сможете не только подобрать авто в нужной комплектации, но еще и узнаете все о его повреждениях и стоимости ремонта.

AMERICA MOTORS – ваш надежный проводник в приобретении б/у автомобиля из Штатов. Убедитесь в этом сами!