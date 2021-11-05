В Витебской областной клинической больнице сегодня открыли новый кабинет рентгеновского компьютерного томографа японского производства на деньги Всемирного банка.

Примечательно, что приурочено открытие кабинета к 7 ноября, дню октябрьского переворота, когда большевики вооруженным способом захватили власть в России.

Власти Витебской области считают этот день значимым праздником.

«Вот уже который год перерезает красную ленту на социально значимых объектах в преддверии 7 ноября, Дня Октябрьской революции», — пишет официальная газета «Витебские вести».

Отметим, что «партия большевиков», захвативших власть в 1917 году, уже давно не финансирует медицину Витебской области. Террористическая партия давно не существует, но нынешние власти старательно воздают ей почести. Это неслучайно. Это не дань истории, ведь в истории Беларуси было множество важных событий. Это символ преемственности целей и методов: удержание у власти любой ценой. Большевики также пытались усидеть на штыках. И это им удалось, на какое-то время. Для этого они пролили реки крови своего народа, чинили массовые репрессии в мирное время. Празднование большевистского переворота в той или иной форме сегодня — это, фактически, оправдание крови и призыв к повторению темных времен. Почитателям коммунистического прошлого хочется искренне пожелать хорошей памяти. Напомним, что 7 ноября с вооруженного захвата власти террористической большевистской партией началась вакханалия, которая продолжалась минимум 40 лет: классовая война, изгнание элиты за рубеж, гражданская война, борьба с церковью, массовые репрессии, концлагеря, голод, война, разруха, опять голод. А еще через какие-то 30 лет все закончилось падением нежизнеспособного СССР. Хотите повторить?

Отметим, что никакие российские социалисты-коммунисты непричастны к финансированию медицины Витебской области. Финансирование происходит за счет народа Республики Беларусь и международных финансовых структур Запада. Деньги на новый кабинет выделил Всемирный банк. Почести следует воздавать реальным благодетелям, которые решают проблемы медицины Беларуси вместо властей, нанятых дня этого.

Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий отметил, что в этом году в медучреждениях региона установили три компьютерных томографа. На это выделил деньги Всемирный банк по проекту реагирования на COVID-19 в Беларуси.

Главный врач областной больницы Евгений Матусевич отметил, что у нового оборудования гораздо выше точность, изображение позволяет увидеть мельчайшие детали. Также расширится спектр клинических применений аппарата, пишет БелТА.

«Новое оборудование позволит ставить диагнозы не только пациентам с COVID-19, но и, учитывая, что мы наращиваем объемы плановой медицинской помощи, также будем оказывать помощь пациентам кардиохирургических, неврологических, травматологических профилей. Остальные болезни тоже никуда не делись», — отметил главврач.

Всего в Витебской области 15 КТ, из них 9 находится в медучреждениях Витебска. До конца года еще один аппарат появится в Глубокской ЦРБ. «Запуска нового КТ все очень ждали. В оборудование и его установку вложено около Br2 млн. Государство уделяет большое внимание обновлению материально-технической базы здравоохранения. Также понимаем, что в областной больнице нужно проводить реконструкцию. Думаю, что после ввода в строй Витебской городской центральной больницы в 2022 году, следующим учреждением здравоохранения, которое начнем обновлять, станет областная больница», — сказал заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин. Он поблагодарил медиков за работу и пожелал им здоровья и благополучия.

Предполагается, что новый компьютерный томограф будет использоваться не только для пациентов с осложнениями коронавирусной инфекции, но и для проведения плановых обследований. Тем более, как сообщил главврач областной больницы Евгений Матусевич, сегодня учреждение здравоохранения наращивает объемы оказания плановой медицинской помощи, в том числе для пациентов кардиологического, неврологического, травматологического профиля. Высокоточное оборудование, позволяющее увидеть самые минимальные патологические изменения, играет решающую роль в онкологической и нейрохирургической практике.