В Новополоцке мужчина украл велосипед у соседа

В Новополоцкий ГОВД поступило заявление от местного жителя о пропаже велосипеда. Он сообщил, что вечером оставил свой 🚲двухколесный транспорт в тамбуре многоквартирного дома. Дверь в тамбур на две квартиры была закрыта на замок, однако утром велосипеда не оказалось на месте.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что неизвестный, отжав стекло створки двери, открыл внутренний замок и проник в тамбур.

Во время осмотра места преступления был найден отпечаток пальцев. По результатам проверки, которую осуществили специалисты комитета судебных экспертиз, они принадлежали 23-летнему жителю Миор.

В ходе проведенных сотрудниками милиции оперативно-розыскных мероприятий местонахождение мужчины было установлено. Оказалось, что подозреваемый украл имущество у своего соседа. К слову, молодой человек здесь снимал квартиру. Продать украденное он не успел.

В отношении него возбуждено уголовное дело.