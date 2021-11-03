Бездеп или не бездеп? Плюсы и минусы одного из самых популярных бонусов онлайн-казино

Бездепозитные бонусы онлайн-казино, как можно догадаться по названию, — это акции, для получения наград которых не требуется пополнять свой игровой баланс. Бездепы позволяют клиентам попробовать свои силы без риска реальными деньгами, что делает их достаточно популярными среди игроков.

Собранные на сайте Legalbet бездепозитные бонусы за регистрацию в казино — среди самых распространённых предложений онлайн-казино для новых клиентов. Казино таким образом увеличивают свою аудиторию, а новички получают шанс попробовать свои силы в деморежиме.

Повторимся: главный плюс бездепа — игрок не рискует реальными деньгами. Для новичков это особенно важно, ведь перспектива потерять свои реальные сбережения в первый же день знакомства с онлайн-казино вряд ли кого-то обрадует.

Бездепы, помимо прочего, могут стать толчком для действующих игроков попробовать что-то новое: протестировать стратегию или использовать автоматы, на которые раньше не обращали внимания.

Один из главных минусов пользования бездепозитными бонусами — куча ограничений, которые ставит клиенту казино. Во-первых, чтобы превратить бонус в реальные деньги, придётся очень постараться. Выигранные средства нужно отыграть по вейджеру (количеству ставок для отыгрыша бонуса), сумма которого может быть в 20 или 30 раз больше уже выигранной. Например, после прокрутки бонусных фриспинов на счету игрока 20 рублей, а в условиях акции установлен вейджер в размере 30х. Это означает, что для вывода средств клиенту необходимо сделать ставки на 600 рублей (20 рублей выигрыша умножаем на 30). Нехило, правда?

И даже если клиенту удастся после отыгрыша сохранить на своём счету солидную сумму, казино, скорее всего, ограничит сумму для вывода средств. По итогу бонус практически нереально конвертировать в реальные деньги.

Помимо прочего, до момента отыгрыша бонуса игрок вообще не сможет выводить средства со своего игрового счета, что также может доставить некоторые неудобства.

В итоге бездепозитный бонус — это отличный способ попробовать что-то новое в казино или попросту познакомиться с миром игровых автоматов, минимизировав собственные риски. Но превратить бонус в реальные деньги кажется слишком сложным — онлайн-казино в любом случае останется в выигрыше.

Внимательно читайте условия акции, прежде чем согласиться на участие — это позволит избежать недопониманий и конфликтных ситуаций с онлайн-казино.