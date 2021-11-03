В Орше правоохранители раскрыли серию краж с кладбищ

Первые заявления о кражах на различных кладбищах Орши и района стали поступать в милицию еще с начала весны. Неизвестные злоумышленники похищали металлические ограды. Сыщики объединили все факты и выдвинули версию, что все кражи дело рук одной группы серийных воров.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями выяснили, что за совершением циничных преступлений стоит 39-летний работающий житель райцентра. Была установлена и судьба украденных оград. Их подозреваемый вместе со своими приятелями разбирал и сдавал в пункт приема лома черных металлов.

На сегодняшний день сыщики установили, что оршанец обокрал минимум 7 мест захоронений, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Также милиционеры проверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям на территории Оршанского и соседних районов.