В магазинах Орши продавали опасные закуски к пиву

На прилавках оршанских магазинов оказались опасные закуски к пиву российского производства (ООО «Ренессанс», г. Ростов-на-Дону).

В рамках проверки специалисты Госстандарта установили, что субпродукты варено-копченые «Пивные радости» (ушки свиные с чесноком) не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза по нескольким пунктам. Об этом говорится на онлайн-ресурсе «Опасная продукция».

Кроме прочего, при производстве указанной продукции использовались заявленные производителем в маркировке консерванты — сорбат калия (Е 202) и бензоат натрия (Е 211) — применение которых недопустимо при изготовлении свиных варено-копченых субпродуктов.