В магазинах Орши продавали опасные закуски к пиву

пиво Витебская область
Опубликовано

На прилавках оршанских магазинов оказались опасные закуски к пиву российского производства (ООО «Ренессанс», г. Ростов-на-Дону).

В рамках проверки специалисты Госстандарта установили, что субпродукты варено-копченые «Пивные радости» (ушки свиные с чесноком) не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза по нескольким пунктам. Об этом говорится на онлайн-ресурсе «Опасная продукция».

Кроме прочего, при производстве указанной продукции использовались заявленные производителем в маркировке консерванты — сорбат калия (Е 202) и бензоат натрия (Е 211) — применение которых недопустимо при изготовлении свиных варено-копченых субпродуктов.

В Оршанском магазине обнаружили муку и манку с запахом стирального порошка

На Оршанском инструментальном заводе откроется магазин МТЗ

магазин опасные закуски к пиву Орша
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by