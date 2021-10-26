Житель Браслава нанес другу 111 ударов

В декабре 2020 года пропал 29-летний житель Браслава, как выяснилось, друг, который должен был отвезти его в Россию на заработки, убил парня и закопал в хлеву в заброшенной деревне. Позже эксперты насчитают на теле жертвы 111 ударов.

В милицию тогда обратилась девушка браславчанина, так как он перестал выходить на связь, а с банковских счетов стали исчезать деньги. Так под подозрение попал земляк пропавшего парня, вместе с которым тот должен был уехать в соседнюю страну.

Как позже установит экспертиза, вечером 17 декабря 2020 года, мужчина, находясь вблизи нежилого дома в деревне Огони Браславского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес земляку руками, ногами и острым предметом не менее 111-ти ударов, от полученных ран потерпевший умер на месте.

В результате этого убийства злоумышленник завладел имуществом и денежными средствами парня и его девушки на общую сумму 30 837 рублей 98 копеек.

На следующий день он вернулся на место преступления с несовершеннолетним родным братом, которому тогда было 16 лет. Они выкопали в пустующем хлеву могилу, в которой похоронили тело убитого.

На полигоне твердых коммунальных отходов недалеко от Браслава братья уничтожили и выбросили вещи земляка.

При этом с 17 по 20 декабря 2020 года убийца снял с карточки жертвы 564 рубля 9 копеек. Благодаря этому на его след и вышла милиция.

Витебский областной суд признал 33-летнего ранее судимого мужчину виновным следующих преступлениях:

разбое, совершенном повторно, с причинением тяжкого телесного повреждения, с целью завладения имуществом в особо крупном размере — часть 3 статьи 207 УК;

убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с разбоем— пункты 6 и 12 части 2 статьи 139 УК;

хищении паспорта и другого важного личного документа — статья 378 УК;

вовлечении лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетнего в совершение преступления — часть 1 статьи 172 УК;

хищении имущества путем модификации компьютерной информации, совершенном повторно — часть 2 статьи 212 УК;

управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенном лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное статьи 317-1 УК — часть 2 статьи 317-1 УК.

По совокупности браславчанина приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу на 1122 рубля 31 копейку, а также к лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет со штрафом в сумме 8700 рублей, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Его младший брат был признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве следов особо тяжкого преступления. Его приговорили к полутора годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания тоже на полтора года.

Также согласно решению суда со старшего брата в счет потерпевших постановлено взыскать в счет компенсации морального вреда по 50 000 рублей каждой.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.