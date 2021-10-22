Цех сухих завтраков запустят в Оршанском районе к концу 2022 года

Автономное предприятие «Сладкая страна», которое располагается в Оршанском районе, несколько лет назад присоединилось к витебской кондитерской фабрике «Витьба». На предприятии действует линия по производству бисквитов и глазури, которую поставляют белорусским производителям мороженого, зефира и других изделий.

К концу 2022 года предприятие намерено вдвое увеличить объемы производства, пишут «Витебские вести».

Новая линия будет выпускать до 2,4 тыс. тонн сухих завтраков и снеков в год и предоставит уникальную возможность экспериментировать со всевозможными натуральными добавками и начинками. Акцент будет сделан на натуральности и экологичности. В итоге потребитель получит не только привычные ракушки, шарики и колечки, но и более десятка новых позиций, не имеющих аналогов по вкусу и форме.

Производственная мощность фабрики «Витьба» позволяет в сутки получать более 50 тонн продукции, половину из которой составляют сухие завтраки. После запуска нового цеха в эксплуатацию в регионе будет создано до 60 рабочих мест.