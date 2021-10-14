Глянцевые потолочные конструкции: особенности, разновидности, преимущества

При создании интерьера важно уделять внимание не только отделке пола, стен, но и потолку. В последнее время особой популярностью пользуются натяжные глянцевые потолочные конструкции, что обусловлено их многочисленными преимуществами. Одно из них – способность кардинально преобразить и сделать презентабельным любое помещение.

Что такое глянцевый потолок

Глянцевый натяжной потолок представляет собой конструкцию с полотном, выполненным из поливинилхлоридной пленки. Внешне поверхность этого материала похожа на лакированную. Благодаря высокой плотности ПВХ потолочное покрытие характеризуется надежностью и способно выдержать до 100 л воды в случае затопления соседями сверху. Отражая почти 90% света, глянцевая поверхность изменяют геометрию помещения, визуально добавляя ему пространства почти вдвое. Современные модели таких потолков имеют прочные и невидимые сварные швы и практически не издают неприятного запаха. Цветовое многообразие полотен позволяет оригинально оформить помещение любого типа.

Виды глянцевых потолков

Существует несколько разновидностей глянцевых потолочных покрытий:

С фотопечатью – на полотне могут быть изображены животные, красивые виды природы и многое другое. Многообразие вариантов позволяет подобрать картину под любой дизайн. Многоуровневый – дает возможность спрятать коммуникации и зонировать помещение. Скошенный – создает ощущение комнаты на чердаке. Чаще всего используется для оформления детских. Светящийся – выполняется на основе прозрачной пленки со встроенной подсветкой. Позволяет создать эффект окна, водоема и неба. Звездный – самая дорогая модель, обычно применяемая в дизайне детских комнат.

Особенности

Глянцевые конструкции выделяются рядом особенностей:

необходимость в строгом соблюдении всех правил при монтаже, их игнорирование станет причиной быстрого выхода из строя натяжного полотна;

возможность подчеркнуть все положительные стороны помещения и скрыть его дефекты благодаря обширному спектру цветов;

эффективность использования в помещениях любого типа: в частных и общественных;

допустимость создания комбинаций с различными материалами полотен: матовыми, сатиновыми и др.

Преимущества глянцевых потолков

Основные достоинства глянцевых натяжных конструкций состоят в следующем:

водостойкость, обусловленная обработкой полотна специальными растворами;

абсолютная экологическая безопасность;

минимальный запах, выветриваемый в течение нескольких дней;

высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;

способность освещать помещения, отражая свет;

возможность использования оригинальных осветительных приборов;

широкий ассортимент цветов, позволяющий оформлять помещения с разным типом интерьера минимализм; классика; хай-тек; модерн; арт-деко и т.п.;

длительный срок эксплуатации;

огнестойкость;

простой и быстрый монтаж;

несклонность к образованию грибковых микроорганизмов;

отсутствие необходимости в специальном уходе;

доступная цена.

Почему стоит заказать у нас

Прочность и срок эксплуатации потолочных конструкций обуславливает качество полотна и установки. Поэтому при выборе фирмы стоит отдавать предпочтение вариантам, проверенным потребителем и временем. Пример – минская компания «Эскада», лидирующая на рынке строительных материалов на протяжении 10 лет. Своим клиентам «Эскада» предлагает следующее:

полностью сертифицированную продукцию;

рассрочку без переплат;

бесплатный выезд замерщика;

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Компания «Эскада» использует только качественные материалы от мировых производителей.