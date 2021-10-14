Глянцевые потолочные конструкции: особенности, разновидности, преимущества

При создании интерьера важно уделять внимание не только отделке пола, стен, но и потолку. В последнее время особой популярностью пользуются натяжные глянцевые потолочные конструкции, что обусловлено их многочисленными преимуществами. Одно из них – способность кардинально преобразить и сделать презентабельным любое помещение.
Что такое глянцевый потолок
Глянцевый натяжной потолок представляет собой конструкцию с полотном, выполненным из поливинилхлоридной пленки. Внешне поверхность этого материала похожа на лакированную. Благодаря высокой плотности ПВХ потолочное покрытие характеризуется надежностью и способно выдержать до 100 л воды в случае затопления соседями сверху. Отражая почти 90% света, глянцевая поверхность изменяют геометрию помещения, визуально добавляя ему пространства почти вдвое. Современные модели таких потолков имеют прочные и невидимые сварные швы и практически не издают неприятного запаха. Цветовое многообразие полотен позволяет оригинально оформить помещение любого типа.
Виды глянцевых потолков
Существует несколько разновидностей глянцевых потолочных покрытий:
- С фотопечатью – на полотне могут быть изображены животные, красивые виды природы и многое другое. Многообразие вариантов позволяет подобрать картину под любой дизайн.
- Многоуровневый – дает возможность спрятать коммуникации и зонировать помещение.
- Скошенный – создает ощущение комнаты на чердаке. Чаще всего используется для оформления детских.
- Светящийся – выполняется на основе прозрачной пленки со встроенной подсветкой. Позволяет создать эффект окна, водоема и неба.
- Звездный – самая дорогая модель, обычно применяемая в дизайне детских комнат.
Особенности
Глянцевые конструкции выделяются рядом особенностей:
- необходимость в строгом соблюдении всех правил при монтаже, их игнорирование станет причиной быстрого выхода из строя натяжного полотна;
- возможность подчеркнуть все положительные стороны помещения и скрыть его дефекты благодаря обширному спектру цветов;
- эффективность использования в помещениях любого типа: в частных и общественных;
- допустимость создания комбинаций с различными материалами полотен: матовыми, сатиновыми и др.
Преимущества глянцевых потолков
Основные достоинства глянцевых натяжных конструкций состоят в следующем:
- водостойкость, обусловленная обработкой полотна специальными растворами;
- абсолютная экологическая безопасность;
- минимальный запах, выветриваемый в течение нескольких дней;
- высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;
- способность освещать помещения, отражая свет;
- возможность использования оригинальных осветительных приборов;
- широкий ассортимент цветов, позволяющий оформлять помещения с разным типом интерьера
- минимализм;
- классика;
- хай-тек;
- модерн;
- арт-деко и т.п.;
- длительный срок эксплуатации;
- огнестойкость;
- простой и быстрый монтаж;
- несклонность к образованию грибковых микроорганизмов;
- отсутствие необходимости в специальном уходе;
- доступная цена.
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Прочность и срок эксплуатации потолочных конструкций обуславливает качество полотна и установки. Поэтому при выборе фирмы стоит отдавать предпочтение вариантам, проверенным потребителем и временем. Пример – минская компания «Эскада», лидирующая на рынке строительных материалов на протяжении 10 лет. Своим клиентам «Эскада» предлагает следующее:
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