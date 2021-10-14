Глянцевые потолочные конструкции: особенности, разновидности, преимущества

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При создании интерьера важно уделять внимание не только отделке пола, стен, но и потолку. В последнее время особой популярностью пользуются натяжные глянцевые потолочные конструкции, что обусловлено их многочисленными преимуществами. Одно из них – способность кардинально преобразить и сделать презентабельным любое помещение.

Содержание
  1. Что такое глянцевый потолок
  2. Виды глянцевых потолков
  3. Особенности
  4. Преимущества глянцевых потолков
  5. Почему стоит заказать у нас

Что такое глянцевый потолок

Глянцевый натяжной потолок представляет собой конструкцию с полотном, выполненным из поливинилхлоридной пленки. Внешне поверхность этого материала похожа на лакированную. Благодаря высокой плотности ПВХ потолочное покрытие характеризуется надежностью и способно выдержать до 100 л воды в случае затопления соседями сверху. Отражая почти 90% света, глянцевая поверхность изменяют геометрию помещения, визуально добавляя ему пространства почти вдвое. Современные модели таких потолков имеют прочные и невидимые сварные швы и практически не издают неприятного запаха. Цветовое многообразие полотен позволяет оригинально оформить помещение любого типа.

Виды глянцевых потолков

Существует несколько разновидностей глянцевых потолочных покрытий:

  1. С фотопечатью – на полотне могут быть изображены животные, красивые виды природы и многое другое. Многообразие вариантов позволяет подобрать картину под любой дизайн.
  2. Многоуровневый – дает возможность спрятать коммуникации и зонировать помещение.
  3. Скошенный – создает ощущение комнаты на чердаке. Чаще всего используется для оформления детских.
  4. Светящийся – выполняется на основе прозрачной пленки со встроенной подсветкой. Позволяет создать эффект окна, водоема и неба.
  5. Звездный – самая дорогая модель, обычно применяемая в дизайне детских комнат.

Особенности

Глянцевые конструкции выделяются рядом особенностей:

  • необходимость в строгом соблюдении всех правил при монтаже, их игнорирование станет причиной быстрого выхода из строя натяжного полотна;
  • возможность подчеркнуть все положительные стороны помещения и скрыть его дефекты благодаря обширному спектру цветов;
  • эффективность использования в помещениях любого типа: в частных и общественных;
  • допустимость создания комбинаций с различными материалами полотен: матовыми, сатиновыми и др.

Преимущества глянцевых потолков

Основные достоинства глянцевых натяжных конструкций состоят в следующем:

  • водостойкость, обусловленная обработкой полотна специальными растворами;
  • абсолютная экологическая безопасность;
  • минимальный запах, выветриваемый в течение нескольких дней;
  • высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;
  • способность освещать помещения, отражая свет;
  • возможность использования оригинальных осветительных приборов;
  • широкий ассортимент цветов, позволяющий оформлять помещения с разным типом интерьера
    • минимализм;
    • классика;
    • хай-тек;
    • модерн;
    • арт-деко и т.п.;
  • длительный срок эксплуатации;
  • огнестойкость;
  • простой и быстрый монтаж;
  • несклонность к образованию грибковых микроорганизмов;
  • отсутствие необходимости в специальном уходе;
  • доступная цена.

Почему стоит заказать у нас

Прочность и срок эксплуатации потолочных конструкций обуславливает качество полотна и установки. Поэтому при выборе фирмы стоит отдавать предпочтение вариантам, проверенным потребителем и временем. Пример – минская компания «Эскада», лидирующая на рынке строительных материалов на протяжении 10 лет. Своим клиентам «Эскада» предлагает следующее:

  • полностью сертифицированную продукцию;
  • рассрочку без переплат;
  • бесплатный выезд замерщика;
  • многочисленные акции и подарки;
  • обширный ассортимент полотен, расцветок и осветительных приборов;
  • профессиональную установку;
  • гарантию 25 лет.

Компания «Эскада» использует только качественные материалы от мировых производителей.

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