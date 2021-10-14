Брестский театр кукол приедет с гастролями в Витебск

Брестский театр кукол 20 октября на сцене витебской «Лялькі» покажет спектакль «Мама для мамонтенка», сообщили в учреждении культуры.

Постановку покажут по произведению Дины Непомнящей. Режиссер спектакля — Алиса Ермак, художник-постановщик — Ольга Мельник-Малахова. Артисты поведают историю, произошедшую на берегах холодного Ледовитого океана. «Однажды прекрасным солнечным днем произошло простое, обыкновенное чудо — проснулся маленький замерзший мамонтенок. Проведя долгое время в ледяной темнице, он отогрелся, ожил и позвал маму. Но как бы громко малыш ее ни звал, она не появлялась. Мамонтенку ничего не оставалось, как по совету мудрого Дядюшки Моржа самостоятельно отправиться на поиски мамы в далекую жаркую Африку. Минуя ветра, льды и преграды, мамонтенок смело плывет на льдине к самой любимой и единственной маме на свете», — рассказали в Беларуском театре «Лялька».

На примере потерянного мамонтенка малыши увидят, насколько значим и важен для ребенка образ самого родного и дорогого человека — мамы и что чужих детей не бывает. Трогательная сказочная история не оставит зрителей равнодушными, пишет БелТА.

Коллектив Беларуского театра «Лялька» приедет с ответными гастролями в Брест. 21-23 октября кукольники покажут спектакль «Насарог і Жырафа».