Аренда и прокат авто на все случаи жизни от компании DreamCars

Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Этот лозунг был придуман писателями Ильфом и Петровым еще в 1931 году, и использовался в романе «Золотой теленок». Актуальность этого лозунга сохраняется до сих пор, но только отчасти. Автомобиль в большинстве случаях является именно средством передвижения, но в некоторых других случаях – это действительно роскошь, которую не каждый человек может себе позволить. Как в первом случае, так и во втором, минская автопрокатная компания DreamCars может обеспечить каждого своего клиента автомобилем любого уровня. К Вашим услугам аренда автомобилей с водителем самого престижного уровня, а также прокат автомобилей более низкого класса.

Какие основные услуги по прокату автомобилей предлагает минская компания DreamCars

Компания DreamCars оказывает любые услуги, относящиеся к автопрокату непосредственно, а также предлагает воспользоваться услугами своих партнеров. Основные услуги разделяются на несколько основных категорий:

Аренда дорогих престижных автомобилей с водителем;

Аренда авто бизнес-класса с водителем;

Прокат автомобилей бизнес-класса и экономкласса без водителя.

Автомобиль напрокат – это наиболее выгодный способ передвижения, если исключить общественный транспорт. Воспользоваться автопрокатными услугами можно по любому поводу. Если считаете, что Вам на некоторое время необходим автомобиль, то смело обращайтесь в DreamCars. К более узконаправленным услугам относится следующее:

Аренда автомобилей на свадьбу. Формирование свадебного кортежа из лимузинов, легковых автомобилей или внедорожников;

Трансфер в/из аэропорта. Доставка заказчика до границы России, Украины, Польши и стран Прибалтики, с пересадкой в автомобиль партера сопредельного государства;

Долгосрочная аренда. Данная услуга подразумевает предоставление автомобиля в личное пользование на длительное время – от 2-х недель;

Аренда авто с водителем на полный рабочий день;

Аренда ретро автомобилей с водителем на свадьбу, для романтической поезди или для фото/кино съемок;

Транспортное обслуживание чемпионатов и других соревнований;

Аренда микроавтобусов различной вместимости, в том числе и VIP;

Аренда кареты, запряженной лошадьми.

Свадебное торжество, командировка, туристическое путешествие, рабочие поездки, ремонт собственного автомобиля, праздничные или деловые мероприятия – всё это повод для проката/аренды авто или микроавтобуса в Минске. Кроме этого, компания DreamCars организует инсентив-туры. В условиях коронавируса водители работают в масках, а салон периодически обрабатывается антисептиком. Автопарк компании постоянно пополняется новыми автомобилями различных марок и моделей.

Подробнее о долгосрочной аренде

Чем выгодна долгосрочная аренда? Данная услуга является очень востребованной, поскольку здесь видна явная выгода даже неподготовленному автомобилисту. Услуга предполагает предоставление автомобиля без водителя в личное пользование на относительно длительный срок. Авто предоставляется на срок от 14 суток. Максимальный срок проката оговаривается дополнительно с руководством компании, но может быть практически безграничным.

Все расходы по регулярному осмотру и техническому обслуживанию автомобиля выполняются за счет компании. Автомобиль необходимо предоставлять на осмотр сотрудникам компании каждые 2 недели. Если Вас интересует долгосрочная аренда с водителем, то такая услуга тоже предусмотрена – эта аренда авто на полный рабочий день, в течение необходимого Вам срока.

Аренда автобусов от компании DreamCars

Кроме легковых автомобилей, лимузинов, внедорожников и микроавтобусов, автопрокатная компания DreamCars предлагает в аренду полноценные современные туристические автобусы марок: MAN, Mercedes-Benz, Setra, Irisbus Iveco, DAF Bova. Для любителей активного отдыха на колесах имеется двухэтажный развлекательный автобус с баром, зоной отдыха и танцполом.

Комфорт, яркие эмоции, экономия времени, индивидуальный подход – всё это ожидает Вас, если Вы обратитесь в компанию DreamCars.