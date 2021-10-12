Два вертолета авиакомпании «Орша Эйр» проданы на электронных торгах за 32,5 тысячи рублей

Два вертолета Ми-2 авиакомпании «Орша Эйр» проданы на электронных торгах за Br32,5 тыс.

Летательные аппараты выставлялись на повторный аукцион методом понижения начальной цены. На лоты зарегистрировались по 2 участника, при этом торги проходили по похожему сценарию. Претенденты торговались на понижение, а когда цена доходила до минимальной, один из покупателей делал одну ставку на повышение и становился победителем аукциона.

Начальная цена самого дорогого лота превышала Br55,7 тыс., а победитель заплатит за него Br18,7 тыс. Второй аппарат приобретен за Br13,8 тыс. (начальная цена около Br41,2 тыс.). Вырученные деньги будут направлены на выплаты по внеочередным платежам и погашение задолженности перед кредиторами в соответствии с реестром требований, размер которых составляет около Br600 тыс, передает БелТА.

Всего потенциальным покупателям предлагались 4 вертолета, два из которых оказались невостребованными.