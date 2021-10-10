В ближайшие пять лет на развитие Полоцкого района направят 356 миллионов рублей

Полоцкий район ждут серьезные изменения: согласно недавно вышедшему постановлению в ближайшие пять лет в развитие региона вложат 356 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко после совещания в Полоцком райисполкоме о реализации комплекса мер по развитию региона до 2025 года.

Глава правительства отметил, что в стране действует программа по развитию городов с населением 80 тыс. человек и более. Стержневой элемент документа — ускоренное развитие таких регионов. Они должны стать драйверами роста и центрами притяжения для людей.

«Здесь должны быть рабочие места, достойная зарплата, наличие качественных услуг и инфраструктуры для жизни и отдыха. Каждый район имеет свои конкурентные преимущества. Для Полоцкого района это историческое наследие с привлекательными объектами и туризм», — сказал Роман Головченко. Сейчас не хватает инфраструктуры, чтобы гости сюда приезжали больше чем на один день. «Турист посмотрел Верхний замок, монастырь, прошелся по городу. Вот, собственно, и все, для него не хватает мест, где остановиться, провести время с друзьями. Это стандартная инфраструктура, которая сопровождает туристические объекты в мире, — сказал премьер-министр. — Полоцкий район ждут серьезные изменения, особенно в масштабах региона это будут значимые вещи, которые изменят экономику и среду, где живут люди. Сюда идет и частный инвестор, вкладывают хорошие деньги в современные технологии. Это очень важно». Среди актуальных направлений принятого постановления также создание комфортных условий для жителей района и решение застарелых проблем. В частности, строительство соцобъектов, подведение в сельскую местность питьевой воды, канализации. «Спланированы мероприятия по возведению станций обезжелезивания, ремонту коллекторов, прокладке новых коммунальных сетей. Во все населенные пункты с 50 жителями и больше будет проведена оптоволоконная связь, чтобы не только пользоваться высокоскоростным интернетом и цифровым телевидением, но и задействовать ее при реализации проектов в сельском хозяйстве или промышленности», — добавил Роман Головченко. «Власть учла ошибки, допущенные при прогнозировании похожего комплекса мер в 2018-2019 годах, и будет концентрироваться на важных объектах, не «размазывая» деньги. На реализацию всех целей запланировали 356 млн руйблей, из них чуть более 200 млн рублей — из республиканского и местного бюджетов, а остальное — кредиты и собственные средства предприятий. Уверен, что Полоцкий район станет одним из самых быстроразвивающихся регионов», — отметил глава правительства.

На совещании в Полоцком райисполкоме также присутствовала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Совет Министров 14 августа 2021 года подписал постановление «Об утверждении комплекса мер по развитию Полоцкого района на период до 2025 года». Документ включает множество мероприятий. Он предусматривает проведение реставрации с реконструкцией здания бывшего жилого корпуса францисканского монастыря под музей археологии, Спасо-Преображенской церкви, строительство гостиницы на 35 номеров с рестораном, набережной на берегу Западной Двины.

В Полоцком районе планируют проводить международные, республиканские фестивали и конкурсы, научные конференции, экологические праздники. Будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс и картодром, проведен капитальный ремонт стадиона по ул.Стрелецкой в Полоцке и здания двухэтажного жилого корпуса в спортивно-оздоровительном лагере «Лесная сказка».

Также намерены модернизировать мост в Полоцке через Двину, городские улицы и автомобильные дороги, построить в сельских населенных пунктах станции обезжелезивания, реконструировать очистные сооружения канализаций. В планах до 2025 года возвести детский сад и поликлинику в полоцком микрорайоне Аэропорт, провести капремонт бывшего Дома офицеров под учебный корпус Полоцкого госуниверситета, переселить местное кадетское училище в новые здания возле Софийского собора.

Основными целевыми индикаторами реализации комплекса мер станут темпы роста экспорта туристических услуг за 2021-2025 годы в 6,7 раза к 2020 году, розничного товарооборота за пять лет — 123,4% (в сопоставимых ценах) к 2020 году, увеличение собственных доходов местных бюджетов (в фактических ценах) за этот период — 152,2% к 2020 году.