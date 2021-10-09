18 пешеходов погибли в авариях на Витебщине с начала года

С начала года на Витебщине зарегистрировано 79 аварий, в которых 18 пешеходов погибли, 67 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили «Витебскому Курьеру» в пресс-службе ГАИ.

Очередной вопиющий случай наезда на пешехода произошел утром 7 октября в Новополоцке. В результате пострадала 10-летняя девочка, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе остановки «Гостиница Нафтан». В этот момент момент на нее совершил наезд водитель Geely. Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение. О состоянии ребенка и степени полученных травм в пресс-службе не сообщили.