В Витебск приедет с гастролями Гомельский молодежный театр

Культура
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На сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа 19-20 октября пройдут гастроли Гомельского городского молодежного театра. Витебскому зрителю представят две вечерние постановки для взрослых и один дневной спектакль для детей, сообщили в Коласовском театре.

В первый день публику ждет пьеса «Дядя Ваня» Антона Чехова. Произведение написано более ста лет назад, но удивительно остро звучит в наши дни. Герои этой пьесы, как и других у Чехова, много говорят, думают и спорят. «Но в споре не рождается истина. И не может родиться, потому что это спор-борьба «старой» жизни с «новой», в котором никто не слышит друг друга, но охотно находятся виноватые. В итоге раздражающий фактор исчезнет, восстановится привычный, рутинный уклад, но происшествия оставляют на всем отпечаток трагичности, потому что из жизни этих людей навсегда уйдет надежда на лучшее, осмысленное существование», — рассказали в театре.

Гомельский коллектив на 20 октября подготовил пьесу Альберта Герни «Сильвия». Романтическая комедия рассказывает об обычной супружеской паре. Дети разъехались, у Кэйт любимая работа и Шекспир. У Грега кризис среднего возраста с вопросами о жизни. Все идет своим чередом, но вдруг в жизни супруга появляется собака Сильвия, которая вытесняет из жизни Грега рутину и жену. Борьба между старым и новым перерастает в войну не на жизнь, а на смерть. И Грегу придется сделать выбор. Чем закончится история, в которой муж взял домой бездомную собаку без согласия супруги, расскажут гомельские артисты, пишет БелТА.

Кроме того, 19 и 20 октября они предложат для детей сказку «Давай играть!» по пьесе Оксаны Розум.

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театр Театр Якуба Коласа
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