Житель Витебска получил два года «химии» за комментарий под фото гаишника на странице Ольги Карач

50-летнего витеблянини Александра Шматова из Витебска обвинили в оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает центр «Вясна». Судья Наталья Кораблина присудила грузчику из Витебска два года ограничения свободы.

По версии обвинения, Александр Шматов оставил комментарий под фото, на котором сотрудник ганцевичского ГАИ Игорь Вольнич с коллегами задерживает участника акции протеста. Фото было размещено на странице Ольги Карач в «Одноклассниках».

Вину Шматов признал полностью. Также он сообщил, что сам ранее служил в ППС в Витебске и участвовал в разгоне демонстраций во время срочной службы в армии. А теперь сам оказался на стороне народа, за что и пострадал.