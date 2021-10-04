В Новополоцке построили площадку для воркаута с безопасным покрытием

Спорт
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2 октября в 9 микрорайоне Новополоцка провели субботник по благоустройству стадиона и спортплощадки для воркаута. В субботнике принимали участие жители 8, 9 и 10 микрорайонов города.

В рамках субботника было завершено строительство спортплощадки Антигеймер с травмобезопасным покрытием. Теперь площадка будет доступна для занятий спортом осенью и зимой. Также горожане обновили свежей краской детскую площадку и благоустроили футбольное поле, пишет паблик «Активный район»

Необходимая помощь в работе была оказана городскими властями и организациями: «Гидропресс», «Трест 16», ФСК и ЖКХ.

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