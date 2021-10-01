Спортсмены Витебской области завоевали 3 золотые медали на Кубке Беларуси по дзюдо

Спорт
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С 23 по 25 сентября  в Могилеве прошли соревнования на Кубок Беларуси по дзюдо. На соревнования приехали более 100 спортсменов со всей страны в возрасте от 18 лет и старше. Спортивное состязание проходило на базе спортивного комплекса  «Олимпиец».

По итогам мероприятия спортсмены Витебской области завоевали 11 медалей, из них 3 золотые, а дружина придвинского края заняла третье общекомандное место, пишут «Витебские Вести».

Первые места заняли Дарья Концевая (в весовой категории до 78 кг и в абсолютной весовой категории), а также  Владислав Швецов (до 81 кг). Плюс в активе дзюдоистов придвинского края 4 серебряных и столько же бронзовых медали. В составе команды выступали воспитанники спортшкол Витебска, Орши и Новополоцка.

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