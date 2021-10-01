Более 5000 человек эвакуировано в результате ложного минирования различных учреждений Витебской области

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Сегодня в районе часа дня в милицию поступили сообщения от руководителей различных организаций. Они рассказали о поступивших на адреса их электронных ящиков писем с угрозами о взрывах. Работники и персонал были немедленно эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

На место выбыли правоохранители. Саперами были обследованы территории учреждений — взрывоопасных веществ не обнаружено. В настоящий момент устанавливается личность «минера».

Следователями будет дана правовая оценка его действиям.

Напомним, самый громкий случай ложного минирования произошел в Беларуси с самолетом RyanAir.  Напомним, что тогда «ложные минеры» в погонах крупно облажались.

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