В Браславе сельчанин украл у фермера теленка

В Браславе 49-летний мужчина похитил теленка с территории фермерского хозяйства, продал его, а вырученные деньги потратил на спиртное. Стоимость теленка оценивается в 1000 рублей, сообщает Telegram-канале УВД Витебского облисполком.
О пропаже теленка в правоохранительные органы обратился собственник одного из местных хозяйств. Позже оперативники установили, что к краже причастен односельчанин фермера.
В отношении него возбуждено уголовное дело.
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