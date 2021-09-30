В Браславе сельчанин украл у фермера теленка

В Браславе 49-летний мужчина похитил теленка с территории фермерского хозяйства, продал его, а вырученные деньги потратил на спиртное. Стоимость теленка оценивается в 1000 рублей, сообщает Telegram-канале УВД Витебского облисполком.

О пропаже теленка в правоохранительные органы обратился собственник одного из местных хозяйств. Позже оперативники установили, что к краже причастен односельчанин фермера.

В отношении него возбуждено уголовное дело.