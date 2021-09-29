Здание сельского Совета в Витебском районе продано под жилье

Административное здание сельского Совета, расположенное в д. Большие Лётцы Витебского района, было продано на аукционе за базовую величину.

До конца 1990-х здесь располагался сельский Совет депутатов, затем до 2017 года здесь было почтовое отделение, а последние 3 года здание пустовало.

На цену в одну базовую величину претендовало 4 покупателя. В ходе торгов, на 60-м шаге аукциона, здание сельского Совета вместе с отопительным оборудованием было продано за 13784 руб. физическому лицу, жителю Витебска. Новый собственник планирует после реконструкции использовать объект под жилье.