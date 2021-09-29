Здание сельского Совета в Витебском районе продано под жилье

Город
Опубликовано

Административное здание сельского Совета, расположенное в д. Большие Лётцы Витебского района, было продано на аукционе за базовую величину.

До конца 1990-х здесь располагался сельский Совет депутатов, затем до 2017 года здесь было почтовое отделение, а последние 3 года здание пустовало.

На  цену в одну базовую величину претендовало 4 покупателя. В ходе торгов, на 60-м шаге аукциона, здание сельского Совета вместе с отопительным оборудованием было продано за 13784 руб. физическому лицу, жителю Витебска. Новый собственник планирует после реконструкции использовать объект под жилье.

Четыре вертолета компании «Орша Эйр» выставлены на аукцион

Началось банкротство ОАО «Витебскобллён», акции которого выставляли на продажу

Большие Лётцы лётцы
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)