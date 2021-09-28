В Верхнедвинском районе женщина побила милиционера

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В Верхнедвинском районе пьяная женщина ударила сотрудника милиции. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебска.

«46-летняя жительница Верхнедвинского района, распивая в компании сестры спиртные напитки, вызвала милицию и стала оскорблять правоохранителей. Сотрудники РОВД несколько раз сделали сельчанке и ее родственнице замечание и предупредили об их противоправном поведении. В ответ женщина не успокоилась и с кулаками напала на милиционеров», — рассказали в УВД.

В результате участковый получил удар рукой в лицо, а сотруднику ГАИ она испортила форменное обмундирование. Как позже было установлено, в момент совершения нападения в крови женщины было 2,4 промилле алкоголя, сообщает БелТА.

Следователями дана правовая оценка действиям сельчанки. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

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нападение на милиционера
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