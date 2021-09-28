В Ушачах женщина вынесла с пасеки соседа около центнера мёда

Разграбленную пасеку обнаружил 38-летний житель Ушач. Мужчина оборудовал её на даче и готовился к сбору мёда. Вернувшись сюда после рабочей недели, он недосчитался более 30 рамок с лакомством. Украденное имущество начали искать сотрудники уголовного розыска местного РОВД, сообщили в пресс-службе.

Сыщики довольно быстро установили, что мёд был украден 51-летней соседкой потерпевшего.

Женщина, которая живет неподалеку знала об отсутствии хозяина пасеки и ночью за два захода украла из ульев почти центнер сладкой продукции пчеловодства. Также оперативники выяснили, что сельчанка уже успела продать за бесценок украденный мёд еще одной дачнице и та уже успела уехать с ним в Санкт-Петербург.

В отношении подозреваемой следователями возбуждено уголовное дело.