На митинг «почти победившей» на выборах в Госдуму Компартии России собралось 400 человек

В несанкционированной акции КПРФ на Пушкинской площади в центре Москвы приняли участие 400 человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Сегодня в 14:00 на Пушкинской площади города Москвы Московским городским комитетом КПРФ организовано проведение несогласованного публичного мероприятия, участие в котором приняли 400 человек вместе с представителями различных средств массовой информации и блогосферы», — сказали в пресс-службе.

Сторонники КПРФ ранее призвали 25 сентября выйти на несогласованный митинг на Пушкинской площади. Мэрия Москвы отказала партии в проведении данной акции из-за ограничений в связи с пандемией. Власти предупредили, что в случае проведения указанного мероприятия лица, принимавшие в нем участие, могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.

Кроме того, столичная полиция в пятницу предупредила, что за участие в несанкционированных акциях грозит ответственность, и призвала жителей города отказаться от участия в них. Прокуратура Москвы предостерегла организаторов незаконной акции от нарушения закона.