В Орше 25 сентября изменится схема движения автобусов

В связи с проведением 25 сентября 2021 года открытых республиканских легкоатлетических соревнований «Оршанский полумарафон» с 10.00 до 17.00 движение автобусов городского, пригородного и междугородного сообщений будет организовано следующим образом.

Маршрут № 1. Движение будет осуществляться с ост. пункта «Железнодорожный вокзал» до ост. пункта «Торговый центр» в прямом и обратном направлениях.

Маршрут № 2. Движение маршрута с 10.00 до 17.00 осуществляться не будет.

Маршрут № 3а. Движение будет осуществляться с ост. пункта «Зона отдыха» до ост. пункта «Торговый центр» в прямом и обратном направлениях.

Маршрут № 5,5а. Движение будет осуществляться с ост. пункта «Сельхозтехника» до ост. пункта «Торговый центр» в прямом и обратном направлениях.

Маршрут № 9. Движение будет осуществляться с ост. пункта «Вагонное депо» до ост. пункта «Торговый центр» в прямом и обратном направлениях.

Маршрут № 10. Движение маршрута с 10.00 до 17.00 осуществляться не будет.

Маршрут № 11. Движение будет осуществляться с ост. пункта «Железнодорожный вокзал» до ост. пункта «Магазин ОДО «ИнСвет» по ул. Островского (без заезда на ост. пункты: «Торговый центр», «Городской Центр культуры», «Микрорайон «Раніца») в прямом и обратном направлениях.

Маршрут № 13. Движение будет осуществляться с ост. пункта «Железнодорожный вокзал» до ост. пункта «Мясоконсервный комбинат» в прямом и обратном направлениях.

Маршрут № 14. Движение будет осуществляться с ост. пункта «Андреевщина» до ост. пункта «Железнодорожный вокзал» по ул. Селицкого, Марата, Свердлова, Островского в прямом и обратном направлениях.

Маршрут № 23. Движение маршрута с 10.00 до 17.00 осуществляться не будет.

Автобусы по маршруту № 218 «Орша-Дубровно» будут осуществлять движение в прямом и обратном направлениях по ул. Мира, Островского, Свердлова, Марата, Селицкого с выездом на объездную трассу М8, без заезда на о. п. «Центр», «Школа искусств», «Ул. Дубровенская», «АЗС», «Лариновка» (посадка-высадка пассажиров будет осуществляться на о. п. «Поликлиника № 1»).

Автобусы Могилёвского направления: по маршруту № 200 «Орша-Морозово» рейсами на 11.00, 13.00 и 15.55, отправлением с автовокзала Орша (12.05 и 17.00 отправлением с о. п. «Морозово», 13.50 отправлением с о. п. «С/х Бабиничи»); по маршруту № 205 «Орша-Яковлевичи» рейсами на 11.30 и 14.30, отправлением с автовокзала Орша (12.50 и 15.40 с о.п. «Дом-интернат»); по маршруту №217 «Орша-Козловичи» рейсами на 10.50 и 15.05 с автовокзала Орша (12.15 и 16.30 с о. п. «Козловичи-1»); по маршруту № 206 «Орша-Копысь» рейсами на 10.20 и 13.25, отправлением с автовокзала Орша (11.50 и 14.54 с аг. «Копысь») осуществлять движение не будут. Рейс маршрута № 206 «Орша-Копысь» отправлением с автовокзала Орша с 16.40 будет перенесен на 16.50.

Автобус по маршруту № 208 «Орша-Грязивка» рейсом на 9.45, отправлением с автовокзала Орша (10.45 с о. п. «Грязивка») осуществлять движение не будет.

Автобусы Витебского направления: по маршрутам № 216 «Орша-Берестеново», № 210 «Орша-Ореховск», № 221 «Орша-Стопурево», № 220 «Орша-Ромальдово», № 229 «Орша-Бабиновичи», № 516 «Орша-Витебск», № 616 «Болбасово-Барань-Витебск», № 588 «Дубровно-Витебск» будут осуществлять движение в прямом и обратном направлениях по ул. Мира, Островского, Свердлова, Марата, Селицкого, без заезда на о. п. «Торговый центр», «Микрорайон «Раніца» (посадка-высадка пассажиров будет осуществляться на о. п. «Поликлиника № 1»).

Автобусы Болбасовского направления: по маршрутам № 231 «Орша–Барань-Болбасово» (через железнодорожный вокзал), № 227 «Орша-Барань-Болбасово» (через льнокомбинат), № 202 «Орша-Барань» и № 203 «Орша-Горбацевичи» будут начинать движение с о. п. «Торговый центр» через железнодорожный вокзал в прямом и обратном направлениях.

Автобусы по маршрутам № 226 «Орша-Коханово» и № 214 «Орша-Заозерье» будут начинать движение с автовокзала Орша через о. п. «Ул. К. Заслонова», «Зайцево», «Барань» и далее по маршруту, без заезда на о. п. «Торговый центр», «Льнокомбинат», «Щетинка», «Мясокомбинат», «Телентеево».