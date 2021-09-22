Найден исторический документ с упоминанием 510-летнего села Порплище в Докшицком районе

История
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Благодаря новым архивным находкам стало известно первое письменное упоминание древнего села Порплище в Докшицком районе. Нынешний год для населенного пункта стал юбилейным, сообщил краевед Кастусь Шыталь.
В 1511 году князь Семен Чарторыйский продал Юрию Зеновичу, владельцу соседнего имения Глубокое, село Порплище. Здесь, как свидетельствует документ, жили семьи «даннікаў мядовых і грашовых» — крестьян, которые платили феодалу дань продуктами бортничества — медом и воском, а также деньгами. В начале XVI века воск был одним из главных экспортных товаров ВКЛ, а дань медом и воском от зависимых крестьян была главной статьей дохода от поместий на территории современного Докшицкого района.
«Документ о купле-продаже села составлен в Сморгони, которая была одной из резиденций Зеновичей, 8 июля 1511 года. Он написан на старобелорусском языке — официальном языке Великого княжества Литовского. В конце документа перечисляются лица, которые были свидетелями заключения сделки. Среди них самый высокий статус имел Иван Сапега — писарь великого князя, выдающийся государственный деятель и дипломат. К документу приложена и печать самого великого князя Сигизмунда Старого«, — отметил Кастусь Шыталь. Ранее первое упоминание о Порплище относилось к 1529 году.
Оригинал найденного документа находится в архиве Радзивиллов, который хранится в Главном архиве древних актов в Варшаве. На упоминание о Порплище краевед натолкнулся, когда просматривал электронные копии некоторых дел из этого архива, касающихся имений около Глубокого и Докшиц, пишет БелТА.
«Такие находки помогают более глубокому знанию истории населенных пунктов. Это важно для местных жителей, потому что знание локальной истории, которая корнями идет в далекие века и переплетена с общебелорусской, способствует как любви к родной деревне или городу, так и к Беларуси в целом. Нынешний год, получается, для Порплище юбилейный — с даты первого упоминания прошло 510 лет. Вообще, до начала XVI столетия письменные документы о территории современного Докшицкого района очень редкие, урывочные. Первое упоминание о поселении в районе — деревне Волча около Бегомля — относится к 1395 году, о Докшицах — к 1407 году», — резюмировал краевед.
Уже с XVI века сохранилось значительно больше письменных источников, изучение которых позволяет составить более-менее целостное представление о регионе, населенных пунктах, местных топонимах и экономической жизни населения. Находка ранее неизвестного документа дополняет и уточняет эту картину новыми деталями.

Сегодня Порплище — центр одноименного сельсовета в Докшицком районе, агрогородок расположен в 10 км от райцентра. Проживает в Порплище около 700 человек.

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