В Беларуси исполнен смертный приговор

Смертный приговор беларусу Виктору Скрундику, возможно, был приведен в исполнение. Официальные органы об этом не сообщают. Однако 6 сентября в программе «Неделя» на СТВ заговорили деле, ключевым обвиняемым по которому проходил житель Слуцка Виктор Скрундик.

В сюжете рассказали об убийствах в 2019 году сельчан в Слуцком и Копыльском районах. Также вскользь рассказали и об обвиняемых, главным из которых был Скрундик. Венудщая прямым текстом дала понять, что его больше нет.

«Сегодня ему 30. Могло бы быть… Первый смертный приговор в 2021 году», — сообщила ведущая.

Напомним, что в марте 2020 года Минский областной суд вынес ему смертный приговор, а еще двоих обвиняемых Виталия Мятежа и Валентина Бушнина осудил на 22 и 18 лет лишения свободы. Однако в июне Верховный суд отменил приговор и вернул дело на пересмотр. Тем не менее в начале января 2021 года Минский областной суд повторно вынес смертный приговор Виктору Скрундику. Его подельники получили те же сроки заключения.