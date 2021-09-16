Пьяная полочанка ударила сотрудника милиции рукой по лицу, возбуждено уголовное дело

Происшествия
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В Полоцке 40-летняя рабочая местного ЖКХ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила сотрудника милиции рукой по лицу.

Инцидент произошел утром 14 сентября в Полоцком РОВД. Позже было установлено, что концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе у жительницы Полоцка составила почти 2 промилле алкоголя.  При этом, находясь в комнате для разбирательства с задержанными и доставленными, женщина стала вести себя агрессивно и угрожать физической расправой участковому инспектору. Милиционер несколько раз сделал правонарушительнице замечание относительно её поведения. В ответ женщина ударила сотрудника милиции рукой по лицу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 364 УК Республики Беларусь (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

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