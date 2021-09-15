В эту субботу открывается сезон охоты на гуся

Хвостатые и усатые
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С третьей субботы сентября открывается сезон охоты на гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарку канадскую (птицу любого пола и возраста). Продлится сезон по второе воскресенье декабря.

Охота разрешена в светлое время суток. В качестве разрешенного способа охоты является ружейный с подхода, из засады, с подъезда с маломерных судов, безружейный с использованием ловчих птиц.

Разрешенные орудия охоты гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью; охотничьи собаки: все породы кроме гончих и борзых, маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем.

Орудия и способы охоты на охотничьих животных, не соответствующие Правилам охоты, являются запрещенными, пишет издание «Витьбичи».

За нарушение Правил охоты предусмотрена административная ответственность в виде штрафа с конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением специального права.

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