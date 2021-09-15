Назначен глава Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси

Архиепископ Митрополит Минский и Могилевский Иосиф Станевский возглавит Минско-Могилевскую архиепархию и возглавит Минско-Могилевскую митрополию Беларуси. Такая информация размещена на сайте архиепархии.

Папа Римский Франциск 14 сентября принял решение назначить архиепископом митрополитом Минско-Могилевским, титулярного епископа Табаикары Иосифа Станевского, который до своего нового назначения был вспомогательным епископом Гродненской диоцезии.

Каноник Курии Минско-Могилевской архиепархии иерей каноник Дмитрий Пухальский подчеркивает, что епископ в своей епархии является главой своей поместной Церкви (епархии). Новоназначенный архиепископ Митрополит Минский и Могилевский Иосиф Станевский возглавит Минско-Могилевскую архиепархию и возглавит Минско-Могилевскую митрополию, в которую входят четыре белорусские епархии. Но при этом он не будет главой всех этих епархий, потому что в каждой из них есть свой глава — епархиальный епископ, назначаемый Папой.

Иосиф Станевский родился четвертого апреля 1969 года. 17 июня 1995 года стал священником Гродненской епархии и служил в Волковыске. В 1999 году он получил лицензию канонического права в Католическом университете Люблина. С 2007 по 2013 год занимался пастырским образованием молодых священников, а до этого был ректором семинарии в Гродно и выполнял обязанности помощника Межепархиального суда первой инстанции.

14 апреля 2021 года он был вторично избран Генеральным секретарем Архиерейской конференции католических епископов Беларуси.