В Витебской области треть проданной рыбы может быть опасна для здровья. Продукция поступила из России

Витебская областная инспекция Госстандарта установила нарушения в каждом из 31 проверенного с начала года субъекте хозяйствования. Такой вывод сделали специалисты инспекции по итогам контрольных мероприятий по соблюдению требований технических регламентов Таможенного союза при реализации рыбной продукции. В поле их зрения попало 121 ее наименование, и в 93 процентах случаев установлены те или иные нарушения.

Почти треть проконтролированной продукции находилось в реализации с нарушениями по показателям безопасности, отметили в ведомстве. Это сушено-вяленые, вяленые и копченые рыбные изделия, при производстве которых применялись недопустимые пищевые добавки (пресловутые «ешки» самых разных названий). В консервах «Печень трески атлантической (куски) натуральная стерилизованная», изготовленных ООО «Парус» из Мурманска, и вовсе обнаружены паразиты — нежизнеспособные личинки гельминтов. Более 30 процентов проверенной рыбной продукции продавали без наличия маркировки или с неполной информацией о товаре.

Как отметили в инспекции, выявлены факты нахождения в реализации небезопасной рыбной продукции, ввоз и обращение которой ранее были запрещены на территории Республики Беларусь, а также сопровождаемой документами об оценке соответствия, хотя их действие Госстандарт уже прекратил. Не обошлось и без фактов продажи рыбных изделий с истекшими сроками годности.

Госстандарт по результатам проверок и мониторингов запретил к ввозу и обращению на территории нашей страны 19 наименований небезопасной импортной рыбной продукции. Это весовая скумбрия холодного копчения смоленского ООО «Амадей», рыбные палочки из щуки со Ставрополя, сушеная нарезка трески и кальмара китайских изготовителей, а также различные виды фасованной икры, чипсов из морепродуктов российских производителей.

Госстандарт прекратил действие на территории Беларуси 12-ти документов об оценке соответствия на импортную рыбную продукцию, выдал 10 предписаний об организации изъятия из обращения 19-ти наименований опасных изделий. Инспекция предотвратила поставку потребителям 77 наименований рыбной продукции с нарушениями установленных требований на сумму свыше 3 тысяч рублей. Составлено 42 протокола об административных правонарушениях, в том числе на 17 должностных лиц проверенных субъектов хозяйствования.

В инспекции сообщили, что информация об опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь, документах об оценке соответствия, действие которых у нас прекращено, размещена на сайте danger.gskp.by и в официальном телеграм-канале Госстандарта «Безопасность и качество» по ссылке: t.me/gosstandartby. С ней можно ознакомиться, набрав в поисковой строке слова «безопасность и качество» или «gosstandartby».