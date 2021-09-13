Экономия вместо инвестиций? Госконтроль Витебской области требует сокращения расходов предприятий

Комитетом государственного контроля Витебской области сообщает о проведении контрольных мероприятий по вопросу оптимизации деятельности государственных организаций и частных организаций с долей государственного участия. КГК настаивает на необходимости «оптимизации затрат». Руководству организаций было предложено рассмотреть возможность сокращения затрат. В Госконтроле надеются, что в результате сокращения расходов ряда предприятий по концу года удастся сэкономить приблизительно 67,5 тыс руб.

Примечательно, что в КГК утверждают, что сокращение расходов приведет к повышению эффективности работы предприятий.

«Экономисты» КГК дали свои теоретические рекомендации руководителям предприятий:

совершенствовать системы управления,

исключать дублирующие функции,

проводить анализ наиболее емких статей затрат с целью выявления резервов для экономии средств.

В КГК утверждают, что сокращение затрат выгодно как для промышленных предприятий, так и для организаций, основным видом деятельности которых является предоставление услуг.

Такие выводы в КГК сделали после изучения ситуации на отдельных государственных предприятиях.

Анализ проводился исключительно с «целью возможной оптимизации их деятельности«.

В результате КГК увидел «значительные резервы для сокращения государственных расходов, в том числе за счет оптимизации деятельности административно-хозяйственного персонала».

Так, в ходе анализа эффективности деятельности выбранных организаций, значительная часть доходов которых формируется за счет сдачи в аренду государственного имущества в городах Витебске, Орше, Чашниках и Новополоцке, установлены резервы для сокращения их расходов на охрану зданий и сооружений.

Контрольные мероприятия по данному вопросу продолжаются. Деньги очень нужны.