Дмитрий Басков покинул пост председателя ФХБ, потому что на него давили

Дмитрий Басков сообщил, что покидает пост председателя Федерации хоккея Беларуси. Заявление об уходе он написал сегодня, 10 сентября.

По совам спортивного чиновника «из раздевалки Лукашенко», «решение было принято в интересах белорусского хоккея«. Об этом сообщается на официальном сайте общественного спортивного объединения.

«В связи с необоснованным грубым давлением Дмитрий Басков сегодня написал заявление об уходе из Федерации хоккея Беларуси. К спорту, к хоккею, к выполнению непосредственных обязанностей это решение не имеет никакого отношения – по сути, Дмитрий Басков пошел на вынужденную меру, чтобы не навредить виду спорта», – говорится в сообщении.

Напомним, что на днях Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Дмитрия Баскова на пять лет. Этому решению предшествовало расследование дисциплинарного совета IIHF, которое длилось десять месяцев. Так было установлено, что Басков нарушил кодекс поведения IIHF.