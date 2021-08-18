Начальником финансового управления Витебского горисполкома назначен Станислав Тюкало

Станислав Игоревич Тюкало назначен начальником финансового управления Витебского горисполкома.

Родился Станислав Игоревич в 1988 году в Лепеле Витебской области. После окончания Витебского государственного технологического университета получил специальность «Экономика и управление на предприятии».

Первое место работы – бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела образования Лепельского райисполкома. В 2010 году трудился инженером-экономистом ДСУ № 34 ОАО «ДСТ № 1 города Витебска». В 2011 году переведен в этом же управлении на должность заместителя главного бухгалтера.

В 2013 году возвратился на работу в Лепельский райисполком, где 5 лет трудился в должности заведующего сектором бухгалтерского учета и отчетности управления делами, в 2017 году назначен главным бухгалтером группы бухгалтерского учета и отчетности Лепельского райисполкома.

До назначения на должность начальника финансового управления Витебского горисполкома с мая 2018 года работал начальником финансового отдела Лепельского райисполкома.