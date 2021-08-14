с 1 августа зарплата бюджетников вырастет

В соответствии с постановлением Совета Министров от 13 августа 2021 года №461 «Об установлении размера базовой ставки» с 1 августа базовая ставка для бюджетных организаций установлена в размере 198 рублей.

Это второе увеличение базовой ставки в текущем году. По сравнению с прошлым годом темп роста базовой ставки в 2021 году составит 106,1%.

Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.