В Витебске задержана семья, работавшая на виртуальный наркомаркет

Криминал
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В Витебске пресечена деятельность группы оптовиков-закладчиков, работавших на виртуальный наркомаркет, сообщает Telegram-канал «Милиция Витебщины».

35-летний житель областного центра был задержан с очередной партией товара. Мужчина перевозил в автомобиле свыше полукилограмма марихуаны для распространения на территории Витебской и Минской областей.

Фасовать и продавать наркотики ему помогала 22-летняя жена. В доме супругов хранились предназначенное для сбыта особо опасное психотропное вещество параметил-эфедрон, марихуана, специальные весы, упаковочные материалы, приспособления для употребления запрещенных веществ.

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Витебск наркотики
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