17 августа начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома проведет прием граждан

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17 августа 2021 года начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Леонидович Хома проведет выездной прием граждан в Витебском городском исполнительном комитете (ул.Ленина, 32) с 17.30 до 19.30. Предварительная запись по тел. (0212) 22-17-86.

20 августа с 14.00 до 17.00 состоится ”прямая телефонная линия“ начальника главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрия Леонидовича Хомы. Звоните по телефону (8-0212) 22-40-87.“

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