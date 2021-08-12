17 августа начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома проведет прием граждан

17 августа 2021 года начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Леонидович Хома проведет выездной прием граждан в Витебском городском исполнительном комитете (ул.Ленина, 32) с 17.30 до 19.30. Предварительная запись по тел. (0212) 22-17-86.

20 августа с 14.00 до 17.00 состоится ”прямая телефонная линия“ начальника главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрия Леонидовича Хомы. Звоните по телефону (8-0212) 22-40-87.“