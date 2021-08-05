7 августа в Витебской области пройдут «прямые линии»

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7 августа пройдут ”прямые телефонные линии“ руководства облисполкома, горрайисполкомов области, администраций районов г.Витебска с 9.00 до 12.00.

Район, город ФИО, должность Телефон
 

Бешенковичский

 Шапурова Екатерина Николаевна, управляющий делами Бешенковичского райисполкома  

(8-02131) 6-40-59
 

Браславский

 Бабинская Елена Михайловна, заместитель председателя Браславского райисполкома  

(8-02153) 6-98-29
 

Верхнедвинский

 Гарбуль Алексей Валерьевич, первый заместитель председателя Верхнедвинского райисполкома  

(8-02151) 6-35-45
 

Витебский

 Сабынич Геннадий Геннадьевич, председатель Витебского райисполкома  

(8-0212) 66-44-64
 

Глубокский

 Пашукевич Владимир Геннадиевич,  первый заместитель председателя   Глубокского райисполкома  

(8-02156) 2-41-48

 
 

Городокский

 Зуева Светлана Леонидовна, председатель Городокского районного Совета депутатов  

(8-02139) 3-00-34
 

Докшицкий

 Воробьёва Наталия

Владимировна, первый заместитель председателя Докшицкого райисполкома

  

(8-02157) 2-12-05
 

Дубровенский

 Лукашов Анатолий Иванович, председатель Дубровенского райисполкома  

(8-02137) 5-45-00
 

Лепельский

 Полонский  Василий  Иванович, управляющий  делами  Лепельского райисполкома  

(8-02132) 6-70-55
 

Лиозненский

 Слиньков Владимир Анатольевич, первый заместитель председателя Лиозненского райисполкома  

(8-02138) 5-17-12
 

Миорский

 Шалонько Елена Устиновна, заместитель председателя Миорского райисполкома  

(8-02152) 5-19-02
 

Оршанский

 Пац Сергей Николаевич, первый заместитель председателя Оршанского райисполкома  

(8-0216) 53-57-00
 

Полоцкий

 Валюшкина Светлана Михайловна,   заместитель председателя  Полоцкого райисполкома  

(8-0214) 43-92-25
 

Поставский

 Нестерёнок Ирина Ивановна, заместитель председателя Поставского райисполкома  

(8-02155) 4-13-45
 

Россонский

 Котова Надежда Петровна, управляющий делами Россонского райисполкома  

(8-02159) 5-13-35
 

Сенненский

 Красаков Александр Владимирович, заместитель председателя Сенненского райисполкома  

(8-02135) 5-53-45
 

Толочинский

 Альхимович Виктор Анатольевич, заместитель председателя

Толочинского райисполкома

  

(8-02136) 5-26-61
 

Ушачский

 Тимофеев Дмитрий Петрович, заместитель председателя Ушачского райисполкома  

(8-02158) 5-85-45
 

Чашникский

 Плешко Леонид Владимирович,  председатель Чашникского райисполкома  

(8-02133) 4-23-37
 

Шарковщинский

 Буко Ирена Францевна,

заместитель председателя Шарковщинского райисполкома

  

(8-02154) 4-18-66
 

Шумилинский

 Белоголов Сергей Дмитриевич,  управляющий делами Шумилинского

райисполкома

  

(8-02130) 5-70-21
 

г.Новополоцк

 Буевич Олег Геннадьевич,председатель Новополоцкого городского Совета депутатов  

(8-0214) 50-31-00
 

г.Витебск

 Соглаев Сергей Николаевич, заместитель председателя Витебского горисполкома  

(8-0212) 43-62-70
 

Железнодорожный район г.Витебска

 Шарай Елена Владимировна, заместитель главы администрации Железнодорожного района г.Витебска  

(8-0212) 60-47-10
 

Октябрьский район г.Витебска

 

 Тихонов Александр Федорович, первый заместитель главы администрации Октябрьского района г.Витебска  

(8-0212) 64-95-81
 

Первомайский район г.Витебска

 Баглай Таисия Ивановна,

первый заместитель главы администрации Первомайского района г.Витебска

  

(8-0212) 64-33-73
 

Витебский областной исполнительный комитет

 Мацкевич Олег Сергеевич, первый заместитель председателя Витебского облисполкома  

(8-0212) 22-22-22

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