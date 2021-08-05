7 августа в Витебской области пройдут «прямые линии»

7 августа пройдут ”прямые телефонные линии“ руководства облисполкома, горрайисполкомов области, администраций районов г.Витебска с 9.00 до 12.00.
|Район, город
|ФИО, должность
|Телефон
|
Бешенковичский
|Шапурова Екатерина Николаевна, управляющий делами Бешенковичского райисполкома
|
(8-02131) 6-40-59
|
Браславский
|Бабинская Елена Михайловна, заместитель председателя Браславского райисполкома
|
(8-02153) 6-98-29
|
Верхнедвинский
|Гарбуль Алексей Валерьевич, первый заместитель председателя Верхнедвинского райисполкома
|
(8-02151) 6-35-45
|
Витебский
|Сабынич Геннадий Геннадьевич, председатель Витебского райисполкома
|
(8-0212) 66-44-64
|
Глубокский
|Пашукевич Владимир Геннадиевич, первый заместитель председателя Глубокского райисполкома
|
(8-02156) 2-41-48
|
Городокский
|Зуева Светлана Леонидовна, председатель Городокского районного Совета депутатов
|
(8-02139) 3-00-34
|
Докшицкий
|Воробьёва Наталия
Владимировна, первый заместитель председателя Докшицкого райисполкома
|
(8-02157) 2-12-05
|
Дубровенский
|Лукашов Анатолий Иванович, председатель Дубровенского райисполкома
|
(8-02137) 5-45-00
|
Лепельский
|Полонский Василий Иванович, управляющий делами Лепельского райисполкома
|
(8-02132) 6-70-55
|
Лиозненский
|Слиньков Владимир Анатольевич, первый заместитель председателя Лиозненского райисполкома
|
(8-02138) 5-17-12
|
Миорский
|Шалонько Елена Устиновна, заместитель председателя Миорского райисполкома
|
(8-02152) 5-19-02
|
Оршанский
|Пац Сергей Николаевич, первый заместитель председателя Оршанского райисполкома
|
(8-0216) 53-57-00
|
Полоцкий
|Валюшкина Светлана Михайловна, заместитель председателя Полоцкого райисполкома
|
(8-0214) 43-92-25
|
Поставский
|Нестерёнок Ирина Ивановна, заместитель председателя Поставского райисполкома
|
(8-02155) 4-13-45
|
Россонский
|Котова Надежда Петровна, управляющий делами Россонского райисполкома
|
(8-02159) 5-13-35
|
Сенненский
|Красаков Александр Владимирович, заместитель председателя Сенненского райисполкома
|
(8-02135) 5-53-45
|
Толочинский
|Альхимович Виктор Анатольевич, заместитель председателя
Толочинского райисполкома
|
(8-02136) 5-26-61
|
Ушачский
|Тимофеев Дмитрий Петрович, заместитель председателя Ушачского райисполкома
|
(8-02158) 5-85-45
|
Чашникский
|Плешко Леонид Владимирович, председатель Чашникского райисполкома
|
(8-02133) 4-23-37
|
Шарковщинский
|Буко Ирена Францевна,
заместитель председателя Шарковщинского райисполкома
|
(8-02154) 4-18-66
|
Шумилинский
|Белоголов Сергей Дмитриевич, управляющий делами Шумилинского
райисполкома
|
(8-02130) 5-70-21
|
г.Новополоцк
|Буевич Олег Геннадьевич,председатель Новополоцкого городского Совета депутатов
|
(8-0214) 50-31-00
|
г.Витебск
|Соглаев Сергей Николаевич, заместитель председателя Витебского горисполкома
|
(8-0212) 43-62-70
|
Железнодорожный район г.Витебска
|Шарай Елена Владимировна, заместитель главы администрации Железнодорожного района г.Витебска
|
(8-0212) 60-47-10
|
Октябрьский район г.Витебска
|Тихонов Александр Федорович, первый заместитель главы администрации Октябрьского района г.Витебска
|
(8-0212) 64-95-81
|
Первомайский район г.Витебска
|Баглай Таисия Ивановна,
первый заместитель главы администрации Первомайского района г.Витебска
|
(8-0212) 64-33-73
|
Витебский областной исполнительный комитет
|Мацкевич Олег Сергеевич, первый заместитель председателя Витебского облисполкома
|
(8-0212) 22-22-22