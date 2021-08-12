Работа врачом в Европе. Как и зачем иностранному врачу переезжать в Чехию

Медицина развивается семимильными шагами во всем мире. Однако некоторые страны вырываются вперед. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, еще в 2015 году Чехия стала лидером в области здравоохранения. По данным исследования организации, Чехия обогнала по качеству и доступности медицинских услуг соседние Германию и Австрию. Подтверждением этому являются непреложные факты: благодаря высокому уровню медицины средняя продолжительность жизни в Чехии повысилась с 72 до 79 лет лишь за последние 25 лет, а уровень детской смертности за тот же период снизился на 53%.

Как же устроена чешская система здравоохранения и почему она привлекательна для опытных медработников, приезжающих из других стран, чтобы реализовать здесь свой профессиональный потенциал.

Истории о переезде врачей в Чехию

По данным статистики, в Чехии проживает более 650 тысяч иностранцев. Около четверти приезжающих составляют украинцы. Здесь живет много русских, белорусов, молдаван. Страна привлекательна также для граждан других стран ЕС. Особенно много приезжает из Словакии. Дефицит кадров в стране оценивается в 300-400 тысяч человек.

Цели переезда могут быть разными, однако объединяет их нечто общее: люди хотят работать, зарабатывать и жить достойно.

Конечно, у каждого свой собственный путь. Гарантии успеха никто не дает. Однако немало наших соотечественников находит себя в Чехии. Можно почитать отзывы на Gostudy, где публикуются истории реальных людей. Здесь размещено много полезной информации. Можно, например, узнать как устроиться врачом в Чехии. Можно подробно прочитать о том, как переехать в Чехию врачу. Причем, это не хвалебные отзывы, а нейтральный взгляд на страну. Решившиеся на переезд рассказывают чем работа врачом в Европе отличается от работы в Беларуси, Украине и России. Упоминаются важные нюансы и специфические особенности.

Зарплата врачей в Чехии

Не секрет, что средняя зарплата врача в Чехии является более высокой, чем в Беларуси, Украине и России. Однако в Европе немало богатых стран помимо Чехии. Зарплата врача в Чехии несколько ниже, чем, например, в Германии. Что же привлекает врачей именно в Чехию?

Дефицит врачей в Чехии. Почему в чешской сфере здравоохранения рады иностранным специалистам

В Чехии развивается система всеобщего медицинского обслуживания. Двери медицинских учреждений страны открыты как для граждан, так и для иностранцев.

В медицинские учреждения все чаще устраиваются врачи из Беларуси и Украины. Их охотно берут на работу, потому что в Чехии возник недостаток медицинских работников. Основная причина, вызывающая дефицит докторов заключается в том, что в Евросоюзе существует свободный рынок труда и чешские специалисты с легкостью находят работу в других странах. Клиники вынуждены замещать уезжающих специалистов.

Министерство здравоохранения Чехии считает ситуацию критической и постоянно предпринимает усилия по ее исправлению. Для улучшения условий работы сотрудников системы здравоохранения была проведена реформа. Дополнительно было выделено 2 миллиарда крон на зарплаты врачей.

За права докторов также борются независимые профсоюзы. Они требуют от правительства повышения уровня оплаты. Однако, как известно, все течет, все меняется: повышаются зарплаты врачей и в других странах Евросоюза. Кроме того, многие врачи уходят из государственных медицинских учреждений, чтобы пойти работать в частные клиники и международные фармацевтические корпорации. Именно растущие корпорации «пылесосят» рынок наиболее активно, переманивая опытных врачей высокими зарплатам. Некоторые открывают частную медицинскую практику.

Требования к иностранным работникам в Чехии

Найти первую работу не совсем просто. Есть нюансы. Работодатели предъявляют определенные требования. Перечислим наиболее типичные из них.

Знание чешского языка

Претенденты на работу в качестве высококвалифицированного специалиста непременно должны освоить чешский язык на достойном уровне, хотя бы овладеть разговорной речью. Знание английского языка является плюсом. В некоторой степени ценится знание немецкого языка. Однако основным языком общения остается, конечно, чешский. Вопреки расхожему мнению, освоить чешский язык довольно просто при помощи специальных курсов.

Конкуренция

В Чехии очень низкий уровень безработицы – самый низкий уровень среди стран ЕС. По данным статистики, всего 2% населения являются безработными. Тем не менее, государство озабочено трудоустройством в первую очередь чехов. Потому если врач, являющийся гражданином Чехии, останется без работы, то его возьмут на работу скорее, чем иностранца той же квалификации.

Образование

Имеющийся у вас диплом, по прибытии в Чехию необходимо подтвердить. Данная процедура называется нострификация.

Подтверждение диплома

Как проходит нострификация диплома врача в Чехии?

Для прохождения нострификации диплома необходимо выбрать ВУЗ, в котором есть ваша специальность. Причем у выбранного учебного заведения обязательно должна быть государственная аккредитация. Далее необходимо направить в выбранный ВУЗ документы, согласно перечню, размещенному на сайте заведения.

Следует отметить, что процедуру нострификации можно пройти только, если вы имеете диплом государственного ВУЗа. Скорее всего вам потребуется сдать некоторые экзамены, чтобы подтвердить свою квалификацию.

Как проходит апробация врача

Для получения права работать врачом на территории любой страны ЕС претендент, не имеющий европейского диплома, должен пройти процедуру апробации и успешно сдать апробационный экзамен. Как мы уже говорили, знание чешского языка является обязательным условием. В ходе апробации нужно пройти серию экзаменов. Сперва проводится тест на знание медицинской специальности. Затем претендент должен подтвердить знание системы здравоохранения страны и основ ее медицинского права. Оба экзамена являются письменными. Их успешная сдача является основанием к допуску к последующим испытаниям.

Сдавший экзамены специалист получает временное разрешение на работу в стране. Также необходимо вступить в объединение врачей и пройти практику. Прохождение практики в соответствующем медицинском учреждении является следующим этапом апробации. Экзаменационная комиссия изучит результаты практики претендента и выберет 1 кейс для защиты на итоговом экзамене, который будет проходить в устной форме. Таким образом, завершится проверка уровня знаний и умений специалиста, включая владение чешским языком.

По результатам прохождения серии экзаменов кандидат получит официальное подтверждение Министерства здравоохранения о прохождении процедуры апробации. Наличие документа дает право работать по специальности в медицинских учреждениях стран ЕС. Кроме того, прошедшему отбор врачу предоставляются широчайшие возможности для профессионального и карьерного роста, хорошие условия труда и достойная зарплата.