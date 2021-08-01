За прошедшие сутки в Витебской области произошли 4 пожара

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Витебская область
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За прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошли 4 пожара, повреждены 2 строения, сообщает пресс-служба МЧС.

31 июля в 09-28 поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Е.Томки в г. Миоры. В результате пожара в комнате 3х4 м повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

Позже в 14-16 поступило сообщение о загорании ячменя в поле на корню в д. Марково Шумилинского района. В результате пожара уничтожено 1,5 га ячменя, работниками МЧС совместно с работниками сельхозпредприятия спасено 20 га ячменя. Причина пожара устанавливается.

31 июля в 16-40 поступило сообщение о пожаре сарая в д. Кушлики Полоцкого района. В результате пожара в кирпичном сарае уничтожена кровля и имущество. Причина пожара устанавливается.

Вечером в этот же день. в 19-24 поступило сообщение о пожаре бани в д. Иказнь Браславского района. В результате пожара в бане повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. Причина пожара устанавливается.

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