Пособия на детей увеличат в Беларуси с 1 августа

Мамы с колясками
Главное
Опубликовано

С 1 августа в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума также увеличатся размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Так, с 1 августа текущего года года по 31 января 2022-го пособие на первого ребенка составит 495,74 рубля, на второго и последующих детей – 566,56 рубля, на ребенка-инвалида – 637,38 рубля.

Темп роста указанных пособий – 104,8% к показателю июля текущего года и 115,9% к уровню августа 2020-го.

Вицебчанку лишили детского пособия из-за задолженности по кредиту

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

В аварии возле Докшиц погибла девушка

Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...

пособия на детей
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Максим Недосеков вышел в финал Олимпийских Игр в прыжках в высоту
Легкоатлет из Витебска Максим Недосеков в квалификации
03
В аварии в Чашникском районе погиб водитель легкового автомобиля
28 июля в 17-13 поступило сообщение о ДТП на автодороге
052
Президент США Байден встретился со Светланой Тихановской
Президент США Джо Байден провел встречу со Светланой
051
нож в сердце мужчина
Пьяный отец из Витебска убил месячную дочку и ранил супругу
Пьяный отец из Витебска убил месячную дочку и ранил супругу.
029
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)