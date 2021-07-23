В Витебске будут судить парня, «кинувшего» более 300 человек

Главное
Опубликовано

336 человек признаны потерпевшими от действия 26-летнего жителя Жодино, который обещал писать за них курсовые и дипломные работы, но не выполнял заказы.

Согласно материалам дела уголовного дела молодой человек с 20 апреля 2020 года по 10 января 2021 года размещал в социальных сетях заведомо ложную информацию: объявления о написании за вознаграждение курсовых, контрольных, дипломных и иных работ, портретов по фотографии, а также изготовлении тортов.

При этом жодинец просил потерпевших оплатить стоимость своих услуг безналичными платежами.

Кроме того парень просил у знакомых в долг. Деньги обещал вернуть в короткие сроки, хотя, по версии следователей, изначально не намеревался и не имел возможности исполнить взятые на себя обязательства.

Всего такими способами молодому человеку удалось получить 13 100 рублей. В результате ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 209 УК — мошенничество, совершенное в крупном размере. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.

Прокуратура после изучения уголовного дела направила его в суд. Житель Жодино до суда останется под стражей.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...

Где в Витебске сохранился старинный образ Казанской Богоматери

беларусь витебщина
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного…
Нет старинных часов в древнем городе Витебске А когда-то они были.
050
В Витебске мужчина ударил вилкой сожительницу
В Витебске мужчина ударил сожительницу вилкой в шею.
047
С начала года в водоемах Беларуси утонули 23 ребенка
С начала года в водоемах Беларуси утонули 23 ребенка.
026
В ДТП в Миорскм районе пострадал водитель мопеда
Вечером 21 июля 32-летний местный житель за рулем мопеда
039
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)