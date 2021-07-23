В Витебске будут судить парня, «кинувшего» более 300 человек

336 человек признаны потерпевшими от действия 26-летнего жителя Жодино, который обещал писать за них курсовые и дипломные работы, но не выполнял заказы.

Согласно материалам дела уголовного дела молодой человек с 20 апреля 2020 года по 10 января 2021 года размещал в социальных сетях заведомо ложную информацию: объявления о написании за вознаграждение курсовых, контрольных, дипломных и иных работ, портретов по фотографии, а также изготовлении тортов.

При этом жодинец просил потерпевших оплатить стоимость своих услуг безналичными платежами.

Кроме того парень просил у знакомых в долг. Деньги обещал вернуть в короткие сроки, хотя, по версии следователей, изначально не намеревался и не имел возможности исполнить взятые на себя обязательства.

Всего такими способами молодому человеку удалось получить 13 100 рублей. В результате ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 209 УК — мошенничество, совершенное в крупном размере. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.

Прокуратура после изучения уголовного дела направила его в суд. Житель Жодино до суда останется под стражей.