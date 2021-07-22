В новополоцкий «Нафтан» перешел футболист из минского «Динамо»

Главное
Опубликовано

Полузащитник минского «Динамо» Николай Иванов отправляется в аренду в футбольный клуб «Нафтан» до конца сезона нынешнего года. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Первый круг нынешнего сезона 21-летний Николай Иванов провел в составе команды высшей лиги «Ислочь», где принял участие в двух матчах.

Новичок уже находится в расположении «Нафтана». Иванов согласился на переход из «Динамо» в команду первой лиги для того, чтобы получить больше игрового времени и помочь новополочанам завоевать повышение в классе по итогам сезона.

Футболист может сыграть за «Нафтан» уже в ближайшем туре. Напомним, 24 июля новополоцкая команда сыграет против «Днепра» в Могилеве.

В настоящий момент «Нафтан» занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги.

В Витебске презентовали футбольную форму в стиле супрематизма

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Казанская икона Богородицы: кто написал и о чём молятся

Где в Витебске сохранился старинный образ Казанской Богоматери

Пьяный водитель въехал в жилой дом в Витебске

Казанская икона Божией Матери: что просят у святыни

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебске мужчина ударил вилкой сожительницу
В Витебске мужчина ударил сожительницу вилкой в шею.
09
В ДТП в Миорскм районе пострадал водитель мопеда
Вечером 21 июля 32-летний местный житель за рулем мопеда
011
Пьяный мужчина напал на женщину с ножом в Витебске
Пьяный прохожий напал с ножом на жительницу Витебска.
021
24 июля пройдут «прямые линии» для жителей Витебска
24 июля с 9.00 до 12.00 состоятся «прямые линии»: заместителя
07
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)