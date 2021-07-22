В новополоцкий «Нафтан» перешел футболист из минского «Динамо»

Полузащитник минского «Динамо» Николай Иванов отправляется в аренду в футбольный клуб «Нафтан» до конца сезона нынешнего года. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Первый круг нынешнего сезона 21-летний Николай Иванов провел в составе команды высшей лиги «Ислочь», где принял участие в двух матчах.

Новичок уже находится в расположении «Нафтана». Иванов согласился на переход из «Динамо» в команду первой лиги для того, чтобы получить больше игрового времени и помочь новополочанам завоевать повышение в классе по итогам сезона.

Футболист может сыграть за «Нафтан» уже в ближайшем туре. Напомним, 24 июля новополоцкая команда сыграет против «Днепра» в Могилеве.

В настоящий момент «Нафтан» занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги.