В Витебской области началась уборка зерновых

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В Витебской области началась уборка зерновых. Погодные условия позволили начать ее раньше, чем обычно.

Предстоит убрать 348,6 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Сейчас убирают озимые. Убрано 4,7 тысячи гектара, или 1,4 процента к плану. Витебский район убрал 1,5 тысячи гектара, или 5 процентов к плану. Всего по области намолочено 15,4 тысячи тонн зерна, средняя урожайность составляет 32,7 центнера с гектара. Технические возможности позволяют провести жатву на Витебщине за 19 дней, но окончательный срок будет зависеть от погодных условий.

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