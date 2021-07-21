Работники МЧС спасли на пожаре пенсионерку в Орше

Днём 20 июля в многоэтажном доме на улице Заднепровской в Орше произошёл пожар.

Когда на место ЧП прибыли спасатели, из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, шел сильный дым. Горели балкон, стены и имущество. 50-летнего хозяина помещения дома не было. Однако в соседней квартире работники МЧС услышали стоны и поспешили на помощь. Дверь в помещение, заполненное дымом, была не заперта. На полу спасатели обнаружили 90-летнюю женщину. Пенсионерку вывели на улицу и передали медикам. После осмотра спасённую отпустили домой.

Причина пожара не установлена.