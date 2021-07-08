Смертельное сальто через костер совершил мужчина в Россонском районе

В Купальскую ночь в Россонском районе 28-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии отдыхающих решил сделать прыжок «сальто» через костер. Во время прыжка он руками оперся на кострище, не удержался и упал на голову. Спасти мужчину не удалось. От полученных телесных повреждений (в том числе переломов) он скончался в учреждении здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Следственно-оперативной группой проведён осмотр место происшествия, опрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области.

По данному факту Россонским РОСК проводится проверка.